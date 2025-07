tellini nuovo coach di reggiolo

Denis Tellini è il nuovo coach di Reggiolo, portando entusiasmo e esperienza nel team biancorosso. Con un passato importante a Novellara e una determinazione rinnovata, Tellini promette di guidare la squadra verso nuovi successi. Ma non è tutto: anche Correggio si rifornisce di talento con Evaldas Levinskis, pronto a fare la differenza sotto i tabelloni. La stagione si preannuncia ricca di emozioni: restate con noi per scoprire cosa riserverà il futuro!

È Denis Tellini il nuovo allenatore della Pallacanestro Reggiolo (DR1). Il primo colpo del neo direttore sportivo dei biancorossi, Marco Ciavolella, è l’ex tecnico di Novellara, reduce da un subentro e da un’amara retrocessione maturata al secondo turno dei playout di C contro Montecchio. Innesto importante sotto i tabelloni, invece, per i pari categoria della Pallacanestro Correggio: da Scandiano arriva Evaldas Levinskis, che può avere le carte in regola per far fare il salto di qualità ai gialloneri. Serie C - Tempo di saluti, invece, a Castelnovo Monti, dove non resteranno Valters Liepins ed Elia Bravi; analoga sorte a Montecchio per il playmaker Manuel Petrolini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it