Max Mara e il Polo sfumato | sulla stampa locale spazio alla polemica ma silenzio sulle condizioni di lavoro

Il caso Max Mara, tra polemiche e silenzi, scuote l’opinione pubblica e mette in luce le criticità delle condizioni di lavoro nella moda italiana. Mentre la stampa locale si concentra sul polo sfumato, resta aperto il dibattito sulle responsabilità e sui diritti dei lavoratori. È un momento cruciale per fare chiarezza e garantire trasparenza, perché le questioni umane devono essere sempre al primo posto.

Non si placano le polemiche sul caso Max Mara. A seguito dell’inchiesta de Il Fatto Quotidiano che ha acceso i riflettori internazionali sulle denunce delle lavoratrici della Manifattura San Maurizio, la vicenda, lo ricordiamo, è approdata in Parlamento, con un successivo intervento del Ministero del Lavoro che ha confermato le “irregolarità” segnalate, ed è finita al centro del confronto politico in Consiglio Comunale. Di riflesso, anche la stampa locale se è occupata. A tal proposito, pubblichiamo di seguito la riflessione di Matteo Rinaldini, professore di Sociologia dei processi economici e del lavoro, Università di Modena e Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it