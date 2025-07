Intervista a Francesca Albanese | Le critiche sul rapporto sul genocidio a Gaza? Ho raccontato una realtà che esiste da anni

L'intervista a Francesca Albanese svela la complessità e le tensioni che circondano il rapporto sul genocidio a Gaza. Tra critiche e difese, la relatrice ONU ribadisce il suo impegno nel portare alla luce una realtà ormai consolidata da anni. In un contesto di accese polemiche, il suo messaggio è chiaro: l'informazione e il dovere di denunciare non si fermano di fronte alle pressioni. Continua a leggere per scoprire la sua prospettiva.

Il nuovo rapporto della relatrice Onu per i diritti umani nei territori palestinesi ha generato polemiche e contestazioni. Lei replica: "Quella di Israele è da anni una vera e propria economia dell'occupazione, come parte integrante del suo progetto di colonizzazione. Io continuerò a fare il mio lavoro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Secondo la relatrice speciale sui diritti umani, Francesca Albanese, la guerra nella Striscia continua perché «è redditizia per molti». La denuncia a banche e grandi produttori mondiali in un rapporto già consegnato alle Nazioni Unite Vai su Facebook

Intervista a @FranceskAlbs sul suo ultimo rapporto, mille aziende complici dell'occupazione in #Palestina e del genocidio a #Gaza: «Non basta disinvestire dalle colonie: i crimini li commette lo Stato» Vai su X

