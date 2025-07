Confermato Saporiti ceduto dalla Lucchese.

L’Empoli si muove con determinazione sul mercato, rafforzando la rosa in vista della prossima stagione. Dopo l’arrivo di Edoardo Saporiti dalla Lucchese e il rinnovo del prestito di Pietro Pellegri, i toscani puntano a consolidare la propria competitività. La strategia del club si fa sempre più chiara, ma resta da chiarire se le trattative prevedano clausole di riscatto obbligatorie o facoltative, un dettaglio che potrebbe fare la differenza per il futuro della squadra.

Prende ritmo anche il mercato in entrata per l’ Empoli, che a una settimana dal ritiro ha ufficializzato solo l’arrivo di Edoardo Saporiti (nella foto) dalla Lucchese. Contestualmente alla trattativa che ha visto arrivare Anjorin al Torino la società azzurra ha negoziato un rinnovo del prestito di Pietro Pellegri. Resta da capire se, in questa formula a titolo temporaneo, verrà inserita una clausola di diritto o di obbligo di riscatto, ma il messaggio è chiaro: Pellegri è un nome sul quale l’Empoli vuole puntare, e non solo per il prossimo anno. Intensificati i contatti con la Juve Stabia: l’obiettivo sembra essere quello di Marco Bellich, già sondato in precedenza dall’Empoli in quanto ‘fedele’ di Pagliuca che lo ha allenato sia alla Juve Stabia, sia alla Lucchese. 🔗 Leggi su Lanazione.it