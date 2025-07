Ambrosini | Milan Allegri scelta giustissima Era mancata l' ambizione con lui tornerà di sicuro

Ambrosini, ex centrocampista del Milan, approva con entusiasmo la scelta di Allegri come allenatore. Per lui, questa decisione rappresenta un passo importante verso il riscatto e la voglia di tornare ai vertici. Con Allegri alla guida, il Milan potrà finalmente ritrovare quell’ambizione e quella determinazione che lo hanno sempre contraddistinto. La sfida è aperta: il club merita l’eccellenza, e con questa scelta, la strada sembra finalmente tracciata.

L'ex centrocampista rossonero ha promosso la scelta di puntare sul tecnico toscano: "DarĂ alla squadra un grande senso di responsabilitĂ , il Milan merita l'eccellenza".

