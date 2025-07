futsal lucchese prossimo stage dedicato alle squadre giovanili

la propria soddisfazione per l’entusiasmo e la determinazione dimostrati dai giovani talenti, invitando tutte le squadre a continuare a impegnarsi con passione e dedizione, perché il futuro del futsal lucchese è nelle loro mani.

Proseguono gli stage organizzati dalla Futsal Lucchese, in concomitanza con l’avvio della stagione agonistica 2025-26, finalizzati alla selezione dei ragazzi che andranno a comporre le squadre partecipanti ai prossimi campionati Figc U15, U17, U19 e U21. L’appuntamento ha confermato la grande partecipazione riscontrata nelle ultime settimane, segno tangibile del crescente interesse attorno al progetto della Futsal Lucchese. La società esprime grande soddisfazione per l’alta affluenza registrata, nonché per la partecipazione massiccia e trasversale che ha coinvolto diverse fasce d’età, inclusi i più piccoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it