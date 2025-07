Seconda categoria Il Sagginale conferma lo staff E punta a un pronto riscatto

Dopo la retrocessione in Seconda Categoria, il Sagginale si rimbocca le maniche e conferma tutta la squadra tecnica, puntando a un pronto riscatto. Con Carlo D’Onofrio in panchina e nuovi innesti sul mercato, la squadra si prepara a riscrivere il proprio destino. Il futuro si costruisce ora, passo dopo passo, con determinazione e ambizione.

Il Sagginale, dopo la retrocessione in Seconda Categoria, ha confermato tutta l’area tecnica, con Carlo D’Onofrio in panchina; vice Stefano Polloni e Pietro Ballini; preparatore dei portieri Paolo Brazzini e team manager Pietro Scarpelli. Sul mercato il direttore sportivo Giuseppe Assirelli ha giĂ effettuato numerosi movimenti. Sono stati tesserati il centrocampista Baldini, proveniente dal Firenzuola; il difensore Russo, arrivato dalla Laurenziana; i fratelli Pierottoli, entrambi dalla Gallianese, ovvero il centrocampista Pietro e il difensore Giulio; l’attaccante Clementi dal San Godenzo (un ritorno in maglia biancorossa); e il difensore Lorenzo Tucci, dal Sant’Agata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Seconda categoria. Il Sagginale conferma lo staff. E punta a un pronto riscatto

In questa notizia si parla di: seconda - categoria - sagginale - conferma

Eureka pronta per la finale di coppa: in palio la promozione in Seconda Categoria - L'Eureka si prepara con determinazione per la finale di Coppa, un'occasione straordinaria per conquistare la promozione in seconda categoria.

Seconda categoria. Il Sagginale conferma lo staff. E punta a un pronto riscatto; Prima Categoria. Il Casale Fattoria conferma il proprio tecnico; Sagginale e Santa Brigida: cambiamenti tecnici dopo le retrocessioni.

Seconda categoria. Il Sagginale conferma lo staff. E punta a un pronto riscatto - Il Sagginale, dopo la retrocessione in Seconda Categoria, ha confermato tutta l’area tecnica, con Carlo D’Onofrio in panchina; vice ... Riporta msn.com

Sagginale e Santa Brigida: cambiamenti tecnici dopo le retrocessioni - la Nazione - out (in casa contro l’Atletico Casini Spedalino), ha confermato in panchina l’allenatore Carlo D’Onofrio, che aveva ... Si legge su lanazione.it