Campi scout investiti dal fiume in piena in Texas | almeno 24 morti 25 ragazze tra i dispersi

Una tragica allerta scuote il Texas: un fiume in piena ha travolto i campi scout, lasciando dietro di sé almeno 24 vittime e 25 dispersi tra i giovani. Le squadre di soccorso non si fermano, operando incessantemente anche di notte con elicotteri dotati di tecnologia a infrarossi per rintracciare i sopravvissuti e le vittime. La speranza resta viva mentre le ricerche continuano con urgenza e determinazione, nella speranza di trovare nuove vite da salvare e fronteggiare questa terribile tragedia.

Le ricerche delle persone coinvolte proseguono senza sosta nelle ore notturne. Gli elicotteri dei soccorritori dotati di tecnologia a infrarossi volano nel tentativo di localizzare eventuali vittime.

