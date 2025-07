Coltellate a Castelsangiovanni tre stranieri denunciati per rissa e lesioni aggravate

Un episodio di violenza scuote Castelsangiovanni: tre stranieri sono stati denunciati per rissa e lesioni aggravate, dopo un'aggressione che ha coinvolto due uomini, feriti con coltellate e soccorsi d'urgenza. La scena, inquietante e inattesa, solleva ancora una volta il problema della sicurezza nel nostro territorio, spingendoci a riflettere su come prevenire simili eventi in futuro.

Durante la rissa, due uomini sono stati colpiti da coltellate, riportando ferite che hanno richiesto l'intervento immediato dei medici.

