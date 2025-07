Massimo Martire pronto a tornare in onda Ironia social del conduttore di Canale Italia | Martire in aula al Parlamento Europeo

Massimo Martire, il volto noto di Canale Italia, si prepara a tornare in onda con la sua ironia tagliente. Dall’aula del Parlamento Europeo, tra battute e sarcasmo, annuncia le prossime puntate di Notizie Oggi, coinvolgendo il pubblico con un commento irresistibile. Tra linguaggio istituzionale e satira, Martire dimostra ancora una volta di saper coniugare informazione e divertimento. E così, tra politica e spettacolo, ci aspettiamo grandi sorprese…

Una foto scattata nell’aula del Parlamento Europeo e un commento ironico che gioca con il linguaggio istituzionale: è così che Massimo Martire, volto noto di Canale Italia, ha annunciato sui social le prossime puntate di Notizie Oggi. “L’ordine del giorno è. appuntamento a domani e lunedì con Notizie Oggi. Non alzate la mano per approvare o meno, tanto mi tocca!”, ha scritto con la consueta vena sarcastica. Il post, corredato dall’immagine degli scranni dell’Eurocamera, ha raccolto subito numerosi commenti e condivisioni. Un modo originale per ricordare al pubblico i consueti appuntamenti con l’informazione del canale, mantenendo uno stile diretto, pungente e ironico — marchio di fabbrica del conduttore. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it