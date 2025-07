Gli atleti della Self ‘a scuola’ da due azzurre

Gli atleti della Self 8216a scuola 8217 si distinguono ancora una volta, portando entusiasmo e passione sulle piste di atletica. Tra impegni nazionali e incontri speciali, il weekend si rivela ricco di emozioni, culminando con la visita delle campionesse azurre Federica del Buono e Gaia Colli al campus estivo di Passo Oclini. I giovani reggiani hanno avuto l’opportunità di scoprire i segreti dei loro miti e di alimentare la propria motivazione verso grandi traguardi.

È un weekend d’atletica con tanti impegni su più fronti, con i campionati italiani giovanili che proseguono a Grosseto, ieri senza medaglie reggiane. Per i ragazzi della Self Montanari e Gruzza una gradita sorpresa nel camp estivo di Passo Oclini, con la visita delle campionesse azzurre Federica del Buono e Gaia Colli, entrambe in allenamento a Predazzo. Tante domande da parte dei giovani reggiani a Federica, campionessa italiana 2024 dei 1500 metri e due volte alle Olimpiadi e a Gaia, reduce dalla vittoria a squadre degli azzurri a Madrid. Domani, oltre alla terza e ultima giornata dei campionati italiani giovanili, alla mattina s’inizia con due manifestazioni: la prima fa parte del calendario podistico Uisp e si disputa a Regnano con la "Camineda di so e zò" di km 3 e 7 non competitivi e partenza alle 9. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli atleti della Self ‘a scuola’ da due azzurre

