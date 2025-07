Maltempo fiume straripa e investe campi scout | oltre 20 morti

Emergente e tragica, questa alluvione ha colpito duramente la regione, lasciando dietro di sé una scia di distruzione e dolore. Oltre 20 vite spezzate e numerosi dispersi testimoniano l'urgenza di intervenire con rapidità e solidarietà. Le autorità parlano di “una situazione estremamente critica”, mentre il paese si mobilita per affrontare questa calamità senza precedenti e ricostruire speranze perdute.

La regione si trova nuovamente a fronteggiare una tragedia dalle proporzioni devastanti. Un’alluvione improvvisa ha travolto nelle scorse ore una vasta area dello Stato, causando almeno 24 morti, secondo quanto riportato dai media americani. Un bilancio drammatico destinato a salire, visto che le operazioni di soccorso proseguono senza sosta e vi sono ancora numerose persone disperse. Le autorità parlano di “una situazione estremamente pericolosa”, con i soccorritori impegnati in un’autentica corsa contro il tempo. A essere colpita con particolare violenza è stata l’area attraversata dal fiume Guadalupe, che ha esondato con furia travolgente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

