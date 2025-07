Elena Andreoli torna in teatro con Massimo Recalcati | debutta La forza del desiderio al Festival di Cervo

Elena Andreoli ritorna a incantare il pubblico con la sua presenza magnetica, questa volta in un debutto atteso: “La forza del desiderio”, scritto dal celebre Massimo Recalcati. L’evento, in prima assoluta giovedì 10 luglio 2025 al Festival di Cervo (Imperia), promette di essere un momento di grande intensità e riflessione. Dopo aver collaborato con grandi maestri, Andreoli si presenta nuovamente protagonista sulla scena: un ritorno che segnerà un nuovo capitolo della sua brillante carriera.

L'attrice Elena Andreoli torna protagonista della scena teatrale con lo spettacolo "La forza del desiderio", scritto da Massimo Recalcati, in scena in prima assoluta giovedì 10 luglio 2025 al Festival di Cervo (Imperia) e replicato l'11 luglio a Saluzzo per Borgate dal Vivo. Un evento imperdibile che segna il ritorno in teatro dell'artista milanese, dopo le collaborazioni con maestri come Dario Fo, Franca Rame e Carmelo Bene. "La forza del desiderio": teatro e psicoanalisi in scena Basato su Amen, testo inedito scritto da Recalcati per il teatro, lo spettacolo intreccia monologhi e biografie in una narrazione intensa e catartica.