Weekend da bollino rosso sulle strade italiane | previsto traffico in Calabria

In questo primo fine settimana di luglio lungo la rete stradale e autostradale di Anas √® atteso traffico in costante aumento con spostamenti in crescita dai grandi centri urbani verso le localit√† di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato. Gi√† dalla serata di ieri bollino rosso, cos√¨ come nel pomeriggio e nella serata di domenica, quando si concentrer√† parte. 🔗 Leggi su Feedpress.me