Aumento pedaggi autostradali ritirato l’emendamento

L'aumento dei pedaggi autostradali, un tema sempre delicato per automobilisti e aziende, ha appena subito una battuta d’arresto: l’emendamento in questione è stato ritirato. Fratelli d’Italia, con i deputati Baldelli e Milani, sottolinea come il ministro Salvini abbia dimostrato responsabilità, invitando a superare le divergenze. La tassa per...

"Non ci sogneremo mai di portare avanti un emendamento non condiviso dal ministro competente, e quindi accogliamo con grande favore l'invito del ministro Salvini a ritirare l'emendamento riguardante il tema del sovracanone a favore di Anas". Lo dichiarano i deputati di Fratelli d'Italia, Antonio Baldelli e Massimo Milani, relatori del dl Infrastrutture.

