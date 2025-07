Inter mercato no-stop | si lavora a centrocampo e difesa – CdS

L'Inter non si ferma e continua a lavorare senza sosta sul mercato, in particolare a centrocampo e difesa. Dopo aver già concluso tre operazioni importanti — sucic, Luis Henrique e Bonny — il club nerazzurro rimane vigile, pronto a consolidare la rosa con nuovi arrivi. Mentre alcune cessioni sono ancora in corso, il tecnico Cristian Chivu aspetta con entusiasmo i prossimi rinforzi per rafforzare la squadra e puntare alla stagione con rinnovata forza e determinazione.

Nonostante qualche arrivo sia giĂ stato definito, l’Inter continua a guardare con attenzione al mercato in entrata, scrive il Corriere dello Sport. REPARTI – Come riporta il Corriere dello Sport, l’ Inter ha giĂ piazzato tre colpi in entrata — Sucic,  Luis Henrique e Bonny — ma la campagna acquisti non è ancora chiusa. Il tecnico Cristian Chivu potrĂ contare su ulteriori rinforzi, anche se dovrĂ attendere che alcune cessioni portino i fondi necessari per concludere gli affari in programma. L’obiettivo della dirigenza è rafforzare almeno due reparti: il centrocampo e la difesa. Per la mediana, l’Inter cerca il sostituto di Calhanoglu, la cui permanenza resta in bilico. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, mercato no-stop: si lavora a centrocampo e difesa – CdS

In questa notizia si parla di: inter - mercato - stop - lavora

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

Il calciatore del club spagnolo era stato accostato anche al mercato dell'Inter ma si lavora all'accordo con la societĂ inglese Vai su Facebook

Inter, stop Hojlund: si cerca un ruolo diverso. Cade uno dei paletti mercato fissati da Oaktree Vai su X

Inter, stop Hojlund: si cerca un ruolo diverso. Cade uno dei paletti mercato fissati da Oaktree; Inzaghi o no, il nuovo ciclo Inter passerĂ dal mercato: i nomi della rivoluzione; Londra decisiva per il mercato: Inter al lavoro su piĂą fronti.

L’annuncio gela l’Inter: salta l’acquisto - Sembrava ad un passo poi lo stop: l'Inter rischia di perdere uno degli acquisti più attesi di questa estate. Lo riporta ilsussidiario.net

Inter, non è finita: si lavora ad un nuovo colpo - Calciomercato.it - L’Inter sembra non aver finito; Pavard, infatti, rischia di non essere l’ultimo colpo di mercato dei nerazzurri in questo mercato Un mercato decisamente importante quello portato avanti dall ... Da calciomercato.it