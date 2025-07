Tour de France 2025 tappa di oggi Lille Metropole-Lille Metropole | orari tv percorso favoriti Milan sfida i grandi velocisti mondiali

Il Tour de France 2025 prende il via con la prima emozionante tappa a Lille, segnando l'inizio di un'avventura imperdibile. Con un percorso di 184,9 km e sfide altimetriche avvincenti, i grandi favoriti si preparano a sfoggiare le loro doti, mentre gli appassionati seguono la corsa in diretta dalle 13:40. Un appuntamento da non perdere per scoprire chi dominerĂ questa prima frazione e quali sorprese riserverĂ la gara.

Finalmente si comincia. Tempo di Grand Depart per il Tour de France 2025: oggi spazio alla prima tappa, con partenza ed arrivo in quel di Lille. Andiamo a scoprire la frazione d’apertura con percorso, altimetria, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 13.40 PERCORSO PRIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025. Partenza ed arrivo in quel di Lille, 184,9 chilometri da percorrere. Le difficoltĂ a livello altimetrico sono minime, la volata è praticamente scontata. Sono tre i GPM, tutti di quarta categoria, utili solamente per assegnare la prima Maglia a Pois: CĂ´te de Notre-Dame-de-Lorette (1 km, 7,6%), Mont Cassel (1,9 km, 3,5%) e Mont Noir (1,3 km, 6,4%). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, tappa di oggi Lille Metropole-Lille Metropole: orari, tv, percorso, favoriti. Milan sfida i grandi velocisti mondiali

