Al Mondiale per Club negli Stati Uniti sono spariti i messaggi contro il razzismo e la discriminazione | È inspiegabile e imperdonabile

Messaggi contro il razzismo e la discriminazione, simboli di lotta e inclusione, che erano stati presenti nelle precedenti edizioni. Un'assenza inspiegabile e gravissima che solleva interrogativi sulla gestione dell'evento e sul rispetto dei valori fondamentali dello sport. La mancata presenza di questi messaggi potrebbe segnare un punto di non ritorno per il prestigio del torneo e alimentare ulteriori polemiche. La domanda ora è: come risponderà la FIFA a questa grave dimenticanza?

Una nuova polemica √® scoppiata in questo ore sul Mondiale per club della Fifa, in corso negli Stati Uniti, che potrebbe pesare come un macigno sul prosieguo della competizione. Gi√† nei giorni scorsi, infatti, erano stati sollevati interrogativi sulle condizioni climatiche in cui si stanno giocando le gare, tra gran caldo ed acquazzoni improvvisi che portano a lunghe interruzioni delle gare. (ANSA FOTO) ‚Äď Notizie.com Stavolta, per√≤, si parla dei messaggi contro il razzismo e contro ogni forma di discriminazione. 🔗 Leggi su Notizie.com ¬© Notizie.com - Al Mondiale per Club negli Stati Uniti sono spariti i messaggi contro il razzismo e la discriminazione: ‚Äú√ą inspiegabile e imperdonabile‚ÄĚ

