Le squadre di basket A2 Donne si preparano con entusiasmo alle imminenti sfide di precampionato, e la Polisportiva Galli si distingue per organizzazione e determinazione. Con sette amichevoli programmate tra settembre e ottobre, la formazione di San Giovanni si sta affinando per affrontare la stagione. La lotta per la vittoria si fa sempre più intensa: il futuro è tutto da scrivere, e il primo impegno è alle porte.

SAN GIOVANNI La Polisportiva Galli, fatta la squadra, ha già provveduto anche a fissare gli impegni di precampionato. Sono sette le gare amichevoli: giovedì 3 settembre al Palagalli con l’Umbertide, giovedì 10 il ritorno con Umbertide, 6 settembre a San Martino Lupari, domenica 13 a Faenza, lunedì 14 a Empoli, domenica 20 a Matelica, giovedì 24 a Faenza. Ci sono delle variazioni logistiche nei due gironi femminili di A2, che saranno ridotti da 28 a 24 squadre. Salvo ripensamenti. "Le retrocessioni saranno portate a 4 – informa il direttore sportivo Andrea Franchini, braccio destro del patron Salvatore Argirò – e in A1 salirà una squadra soltanto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket A2 donne: ufficializzate le date delle amichevoli. Galli, la squadra è ormai pronta. De Cassan: "Massimo impegno»

