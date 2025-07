Samb sempre più giovane | ecco Tosi e Iaiunese

La Samb continua a rinnovarsi, puntando sempre di più sui giovani talenti, come Tosi e Iaiunese. Nonostante le operazioni in entrata siano ancora ufficiosi, testimoniano la volontà del club di abbracciare la filosofia della Lega Pro, che con la Riforma Zola mira a valorizzare le giovani promesse. In questo scenario, il futuro della Samb si fa sempre più promettente e ricco di speranze.

E’ sempre più una Samb ricca di giovani. E sono numerosi i movimenti in entrata messi a segno ma ancora non ufficializzati dal club del Riviera delle Palme. Una politica espressamente richiesta dalla Lega Pro con l’introduzione della Riforma Zola. Come si legge sul sito ufficiale della Lega Pro, la Serie C sarà "un campionato sempre più a trazione giovanile, dove già il nuovo regolamento sul minutaggio dei giovani ha spiegato effetti importanti, rispetto alla precedente stagione sportiva, con l’aumento del 48% di calciatori in lista settore giovanile, con il 25% di minuti in più disputati dagli stessi e con una crescita del 26% del numero di squadre che utilizzano calciatori cresciuti nel vivaio del club. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Samb sempre più giovane: ecco Tosi e Iaiunese

