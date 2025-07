Wimbledon 05 | Alcaraz concede un altro set

Il torneo di Wimbledon 2023 si sta rivelando una vera sorpresa: Alcaraz, nonostante un cammino apparentemente agevole, concede un altro set e lo spettacolo si fa sempre più avvincente. Con tante teste di serie cadute e uno scenario imprevedibile, gli italiani hanno dovuto lasciare il campo. Non perdetevi la nostra diretta di questa mattina alle 8:15 su TennisMania, per scoprire cosa ci riserva il grande tennis.

