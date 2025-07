Texas almeno 24 morti e 23 dispersi per l’esondazione del fiume

Una tragedia senza precedenti ha sconvolto il Texas: almeno 24 vittime e 23 dispersi a causa dell’esondazione del fiume Guadalupe nella contea di Kerr. Le intense piogge hanno scatenato un disastro che ha richiesto decine di salvataggi, lasciando dietro di sé un senso di urgenza e dolore. Questa catastrofe evidenzia la forza della natura e la vulnerabilità delle comunità locali, che ora affrontano un momento di grande prova e solidarietà.

È di almeno 24 vittime il bilancio provvisorio della devastante alluvione che hanno colpito la contea di Kerr, nel cuore del Texas, a seguito dell’esondazione improvvisa del fiume Guadalupe. Le autorità locali parlano di decine di salvataggi già effettuati, ma il numero dei dispersi – in particolare tra bambini e giovanissimi presenti nei campi estivi . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Texas, almeno 24 morti e 23 dispersi per l’esondazione del fiume

