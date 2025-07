Rinnovi Juve | Gatti pronto a prolungare vanno avanti senza sosta i contatti con McKennie Tutti gli aggiornamenti

La Juventus si prepara a rafforzare il suo futuro, concentrandosi sui rinnovi dei talenti emergenti come Gatti e McKennie. Mentre i contatti con il difensore sono ormai in fase avanzata, anche le trattative con il centrocampista statunitense proseguono senza sosta. Un nuovo capitolo si apre per la Vecchia Signora, che investe sul suo capitale giovane per consolidare il successo e sognare nuovi traguardi. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Oltre al calciomercato Juve, la dirigenza bianconera ha deciso di concentrarsi anche sul rafforzamento della rosa attraverso i rinnovi contrattuali. Gatti, che si è imposto come uno dei difensori più promettenti della Juve nelle ultime stagioni, è pronto a firmare un nuovo contratto che lo legherà alla squadra fino al 2030. L'ufficialità dell'accordo è attesa entro i prossimi giorni, segnando un altro passo importante per il club, che punta a blindare i propri pezzi pregiati per il futuro.

