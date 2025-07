Giorgia Meloni lo sfregio a Manfredonia | foto imbrattata e insulti

Un episodio di intolleranza scuote Manfredonia: nella notte, la sede di Fratelli d’Italia è stata vandalizzata con scritte oltraggiose e un manifesto imbrattato. Un gesto grave che minaccia il rispetto e la democrazia, suscitando indignazione in tutta la comunità. La polizia sta indagando sull’accaduto per fare luce su questo atto intimidatorio e preservare i valori di civiltà e tolleranza che ci uniscono.

Nella notte tra giovedì e venerdì, la sede d i Fratelli d’Italia a Manfredonia, nel foggiano, è stata oggetto di un raid vandalico. Ignoti, autoproclamatisi “rossi” e firmando con una falce e martello, hanno imbrattato un manifesto con l’immagine della premier Giorgia Meloni e scritto sulla vetrata della sede la frase: “L’unico fascista buono è il fascista morto”. La polizia, come riporta ilSecolod'Italia sta indagando sull’accaduto per identificare i responsabili.Il coordinatore cittadino di FdI, Vincenzo Lo Riso, ha condannato fermamente l’atto, definendolo il risultato della “frustrazione” di chi ricorre alla violenza invece di confrontarsi politicamente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni, lo sfregio a Manfredonia: foto imbrattata e insulti

