TrigNO incontra i fan al Quasar Village di Corciano | oggi il firmacopie dell’EP A un passo da me

Oggi, al Quasar Village di Corciano, il talento di Trigno si presenta per un emozionante firmacopie del suo EP “A un passo da me”. Un momento imperdibile per i fan umbri, che avranno l’opportunità di incontrarlo di persona e portare a casa un ricordo autentico del suo percorso ad Amici. Non perdete questa occasione: il cuore della musica batte forte proprio qui, a un passo da voi!

TrigNO arriva oggi, venerdì 5 luglio, al Quasar Village di Corciano per incontrare i suoi fan umbri. Appuntamento alle ore 17.30 con il firmacopie del suo EP “A un passo da me”, occasione attesissima per chi lo ha seguito durante il suo percorso ad Amici, dove ha vinto la categoria canto dell’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi. Per partecipare all’evento e ricevere la copia autografata, i fan dovranno presentarsi muniti dell’EP. È previsto un accesso prioritario per chi ha acquistato il disco presso Mondadori Bookstore o Euronics all’interno del centro commerciale, con prenotazione obbligatoria attraverso la sezione “booking” dell’app Quasar Village. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - TrigNO incontra i fan al Quasar Village di Corciano: oggi il firmacopie dell’EP “A un passo da me”

