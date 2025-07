Mondiale per Club finisce il sogno del Palmeiras | vince il Chelsea 2-1 e va in semifinale

Il sogno del Palmeiras si interrompe ai quarti di finale del Mondiale per Club, dove il Chelsea fa valere la propria forza con un combattuto 2-1. Ora i Blues sfideranno in semifinale la temibile Fluminense, che ha superato l’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Tra passato e presente, Thiago Silva si preparara` ad affrontare nuovamente i londinesi, questa volta per un posto in finale. La sfida promette emozioni forti e colpi di scena inattesi.

Il Chelsea ha battuto il Palmeiras per 2-1 ai quarti di finale del Mondiale per Club. La squadra inglese ora affronterĂ in semifinale la Fluminense, che ha superato, sempre per 2-1, l’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Thiago Silva, quarantenne capitano della formazione carioca, l’8 luglio si troverĂ dunque ad affrontare la sua ex squadra per un posto in finale. Ad aprire le marcature i londinesi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mondiale per Club, finisce il sogno del Palmeiras: vince il Chelsea (2-1) e va in semifinale

