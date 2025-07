Eccellenza Il Forte Querceta tiene pure Fortunati Zebre scatenate | pronti altri colpi ad effetto

Nel vivace mondo dell’Eccellenza toscana, il Forte Querceta si conferma protagonista di un mercato infuocato. Dopo aver blindato la terza riconferma, la squadra si prepara a sorprendere ancora, puntando su acquisti di qualità per rinforzare tutto il reparto. La corsa agli ultimi colpi è aperta: il futuro del club si scrive ora, e le prossime settimane saranno decisive per definire la rosa che sogna grandi traguardi.

In Eccellenza il calciomercato è molto focalizzato su Viareggio, dove il direttore Alberto Reccolani sta lavorando per regalare al nuovo tecnico Walter Vangioni i rinforzi richiesti. Dopo Nucci, il 2007 Romanelli, Apolloni e Pegollo si stringe adesso per la colonna centrale difensore-centrocampista-attaccante, con un colpo "top" per reparto (Diana? Lollo? Galligani?). Intanto c'è la terza riconferma per il Real Forte Querceta dopo quelle del portiere Pastine e del difensore Nicolini: si tratta del centrocampista Davide Fortunati. Alla 3ª esperienza in bianconerazzurro, Fortunati rimane al Forte come elemento di grande affidabilità e duttilità a disposizione di Matteo Verdi.