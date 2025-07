Bastianoni al Gabicce

Il mercato si anima al Gabicce, dove il Fossombrone fa sul serio: ricerca un difensore centrale e tre under, mentre mister Giuliodori introduce Emanuele Ciabocco come nuovo preparatore atletico e allenatore in seconda. Tra le varie valutazioni, spunta il nome di Diego Accursi, promettente classe 2003 con esperienza in Lega Pro. Tutto pronto per un’estate di novità e sfide avvincenti, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e puntare in alto.

Il Fossombrone è alla ricerca di un difensore centrale e tre under. Mister Giuliodori porterĂ con sĂ© un nuovo preparatore atletico e allenatore in seconda: Emanuele Ciabocco ex Recanatese e San Marino. Il club del presidente Nardini sta valutando se prendere o meno il calciatore Diego Accursi (classe 2003) ultimo anno in Lega Pro con la maglia del Rimini (poche presenze anche causa infortunio). Ufficiale a Lunano (Promozione) l’ingaggio di Cristian Nobili, difensore classe 2006, proveniente dalle giovanili del K-Sport Montecchio Gallo. SarĂ ancora Gianluca Marcantognini il portiere della Fermignanese neo promossa in Eccellenza, l’annuncio è di ieri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bastianoni al Gabicce

In questa notizia si parla di: bastianoni - gabicce - difensore - classe

Bastianoni al Gabicce.

Calcio Promozione, il Gabicce Gradara riabbraccia anche Federico Bastianoni - Ha giocato anche nel Montecchio di mister Lilli conquistando la promozione in Eccellenza ... Scrive altarimini.it

Colpo in difesa per la Stella: ecco Simone Gabrielli. Dal Misano Giacomo Ferri - Colpo della Stella, che ingaggia il difensore classe 2004 Simone Gabrielli, ex Pietracuta, Gabicce Gradare e Victoria. Come scrive newsrimini.it