È morto Julian McMahon l'attore di Streghe e Nip Tuck aveva 56 anni ed era malato di cancro

È con grande tristezza che apprendiamo la scomparsa di Julian McMahon, celebre attore australiano noto per le sue interpretazioni in “Streghe” e “Nip/Tuck”. A soli 56 anni, ha lasciato un vuoto nel cuore dei fan e del mondo dello spettacolo, dopo aver combattuto con coraggio contro il cancro. La sua memoria vivrà attraverso le emozioni che ha saputo regalare sul grande schermo. Continua a leggere per scoprire il suo incredibile percorso di vita e carriera.

È morto Julian McMahon. L'attore, noto soprattutto per il ruolo di Cole Turner in Streghe e del chirurgo Christian Troy in NipTuck, aveva 56 anni ed era malato di cancro. A darne notizia la moglie Kelly in una nota. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: morto - julian - mcmahon - attore

Julian McMahon, morto l’attore di Nip/Tuck, I Fantastici Quattro e FBI: Most Wanted - È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Julian McMahon, attore celebre per i ruoli indimenticabili in Nip/Tuck, I Fantastici Quattro e FBI: Most Wanted.

Julian McMahon è morto a 56 anni. L’attore era malato di cancro. Vai su Facebook

Morto Julian McMahon, l’attore protagonista di Nip/Tuck e Streghe. Aveva 56 anni https://msn.com/it-it/intrattenimento/notizie/morto-julian-mcmahon-l-attore-protagonista-di-nip-tuck-e-streghe-aveva-56-anni/ar-AA1HZZST?ocid=spr_trending&businessvertical= Vai su X

Com’è morto l’attore Julian McMahon: le cause del decesso, la carriera, la sua vita privata; È morto Julian McMahon, l'attore di Streghe e Nip/Tuck aveva 56 anni ed era malato di cancro; Addio a Julian McMahon, aveva 56 anni: la breve storia d’amore con Shannen Doherty.

È morto Julian McMahon, l’attore di Streghe e Nip/Tuck aveva 56 anni ed era malato di cancro - L'attore, noto soprattutto per il ruolo di Cole Turner in Streghe e del chirurgo Christian Troy Nip/Tuck, aveva 56 anni ed era ... Si legge su fanpage.it

Julian McMahon, morto l’attore di Nip/Tuck e Streghe: aveva 56 anni ed era malato di tumore. La moglie: «Amava la vita» - È morto Julian McMahon, il celebre celebre attore australiano noto al grande pubblico per i suoi ruoli in serie di culto come Streghe e Nip/Tuck. Come scrive ilgazzettino.it