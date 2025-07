Camaiore spara a raffica. Sarà una squadra yé-yé.

Camaiore spara a raffica, entrando in Serie D con un roster totalmente rivoluzionato. La squadra, neo-promossa, desiderava riconfermare i protagonisti della passata stagione, ma gli impegni lavorativi hanno imposto una svolta. Nonostante le sfide, il club ha dimostrato grande determinazione, puntando su giovani talenti e nuovi acquisti. Siamo arrivati fin qui con una mentalitĂ vincente e la voglia di stupire, pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi.

In Serie D il neo-promosso Camaiore ci si affaccia con una squadra completamente rinnovata. La societĂ avrebbe voluto riconfermare tanti dei protagonisti della scorsa trionfale stagione ma, come ormai ben noto, non è stato possibile a causa degli impegni lavorativi di quasi tutti i calciatori dell'annata passata che mal si sposano con l'orario degli allenamenti settimanali cambiato in funzione della categoria. "Siamo arrivati fin qui con sacrificio, passione e tanto lavoro, conquistandoci qualcosa di importante – dice il presidentissimo Michele Pardini – ora è il momento di ripartire alla grande: la Serie D è nostra.