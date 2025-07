bcc romagnolo per il territorio

un momento di grande confronto e condivisione, dimostrando l’impegno della Bcc Romagnolo nel rafforzare il legame con il territorio e promuovere lo sviluppo locale. Un incontro che ha sancito un impegno condiviso per il futuro, ponendo le basi per nuove collaborazioni e progetti di crescita sostenibile.

Si è svolto al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico un incontro promosso da Bcc Romagnolo con amministrazioni locali, associazioni di categoria e gli stakeholder del territorio in cui opera la Banca. Hanno portato il loro saluto per il Comune di Cesenatico l’assessore alla cultura Emanuela Pedulli, in rappresentanza del presidente della Regione è intervenuto il Consigliere regionale Daniele Valbonesi e infine il sindaco di Cesena Enzo Lattuca in qualità di presidente della Provincia di Forlì-Cesena. Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato i sindaci, alcuni vice-sindaco e diversi assessori dei Comuni dove opera Bcc Romagnolo, il presidente della banca Roberto Romagnoli ha illustrato gli obiettivi conseguiti sotto il profilo dell’integrazione con il territorio e di supporto alle tante iniziative di carattere sociale, culturale, solidale ma anche di diversi progetti realizzati in collaborazione con le Amministrazioni locali e le associazioni di categoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it