Ascoli il mercato entra nel vivo Rinnovo per Curado fino al 2027

Ascoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo con il mercato estivo che entra nel vivo. Con il primo importante rinnovo per Curado fino al 2027 e una trattativa concreta con Manuel Nicoletti del Picerno, la società dimostra di essere pronta a rinforzarsi e puntare decisamente alla qualità. La sessione di mercato promette emozioni e sorprese: il futuro dell'Ascoli si sta delineando con determinazione e strategia.

Il mercato che segnerà il rinnovamento dell'Ascoli è ufficialmente entrato nel vivo con la prima vera trattativa del nuovo direttore sportivo Matteo Patti. La mossa che si sta concretizzando in questo momento è quella attraverso la quale si sta provando a centrare il primo ingresso di questa sessione estiva. Nelle ultime ore c'è stata una decisa accelerata nel dialogo sviluppato con Manuel Nicoletti del Picerno. Il 26enne originario di Catanzaro è un giocatore che il nuovo tecnico Francesco Tomei conosce benissimo e che ha avuto modo di allenare nel corso della sua recente esperienza maturata proprio sulla panchina rossoblù.

