Andrea Costa è il momento di Up Un ruolo strategico per lo sponsor

Il futuro dell’Andrea Costa Imola si sta delineando con entusiasmo e determinazione. Con il passaggio di proprietà ormai imminente e a pochi giorni dalla scadenza fondamentale del 7 luglio, l'obiettivo è rafforzare la posizione strategica del club e prepararsi al meglio per la nuova stagione. La prossima settimana potrebbe riservare grandi novità per i colori biancorossi, segnando un nuovo capitolo di successi e ambizioni condivise.

Si sta per chiarire il futuro dell' Andrea Costa: il passaggio di proprietà del club è ormai imminente, pronto a diventare realtà ed essere ufficializzato nel giro di pochi giorni. La prossima settimana potrebbe essere quella delle grandi novità per i colori biancorossi, proprio in prossimità della scadenza per il pagamento della prima rata federale (7 luglio), il primo passaggio per l'iscrizione al campionato. Per l'Andrea Costa Imola 2022 si prospetta il passaggio di proprietà dalle mani di Alessandro Domenicali e Andrea Ramenghi a quelle di un gruppo di imprenditori bolognesi e imolesi, con in testa la Up Lavoro di Salvatore Gravina che avrà un ruolo determinante nella cordata che si appresta a rilevare la proprietà del club.

L’Andrea Costa al lavoro - L'Andrea Costa continua a navigare in acque incerte mentre attende sviluppi sul futuro del club. Il team di commercialisti Chiarioni di Bologna è attualmente impegnato nella ristrutturazione del debito pregresso dell'Imolese, un processo che richiede ancora tempo prima di portare a una soluzione definitiva.

