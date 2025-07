A2A compra gas e riacquista le proprie azioni | ma non credeva nel Green deal europeo?

A2A, storica protagonista nel settore energetico italiano, ha recentemente fatto notizia acquistando gas naturale liquefatto (GNL) da British Petroleum, puntando a garantire stabilità e prevedibilità dei prezzi nel medio-lungo termine. Contemporaneamente, l’azienda ha riacquistato le proprie azioni, dimostrando fiducia nel proprio valore. Questo cambiamento strategico segna un’inversione di rotta rispetto al passato, sfidando le sue posizioni storiche e aprendo nuovi scenari nel contesto della transizione energetica europea.

E’ di alcuni giorni fa la notizia dell’acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) da British Petroleum da parte di A2A per beneficiare “di una maggiore stabilità e prevedibilità dei prezzi nel medio lungo periodo” fino a coprire il 20% del fabbisogno complessivo di energia di A2A. L’acquisto è di particolare importanza perché segna una inversione di tendenza strategica della Multiutility bresciano-milanese, passando da leader della transizione ecologica al ritorno al fossile ben oltre le necessità nazionali e le peggiori delle ipotesi climatiche. Infatti: 1) così viene ribadito che, al di là dei proclami, il gas (nel caso oggetto dell’accordo trattasi di GNL) è, e sarà, ancora centrale nella strategia di medio-lungo termine di A2A tanto da arrivare ad impegnarsi all’acquisto su un periodo di 17 anni; 2) è una scelta impegnativa quella di coprire un volume così significativo della propria domanda energetica con GNL, che potrebbe rivelarsi un autogol se dovessero riprendere i flussi di gas via condotta dalla Russia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A2A compra gas e riacquista le proprie azioni: ma non credeva nel Green deal europeo?

