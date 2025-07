Alle Cinque Terre dal 10 Luglio la nona edizione di Un mare di libri

Dal 10 luglio, le suggestive Cinque Terre si trasformano in un grande palcoscenico letterario con la nona edizione di “Un mare di libri”. Un evento che unisce letture, musica e incontri nelle affascinanti piazze sul mare, coinvolgendo Monterosso, Vernazza e Corniglia. Un’occasione imperdibile per immergersi in storie di cultura, narrativa e giornalismo, rendendo l’estate 2025 ancora più indimenticabile. Preparatevi a vivere un’esperienza unica…

Roma, 4 lug. (askanews) – Torna anche quest’anno ‘Cinque Terre: un mare di libri’, la rassegna letteraria che porta grandi voci della narrativa, del giornalismo e della cultura nelle piazze sul mare delle Cinque Terre. Per la nona edizione, il festival si espande: non solo Monterosso, ma anche Vernazza e Corniglia ospiteranno serate tra libri, parole, musica. Il calendario dell’estate 2025 è stato presentato nella sede della Provincia della Spezia dal presidente del Parco nazionale Cinque Terre Lorenzo Viviani, dai rappresentanti dei Comune di Monterosso e Vernazza e dal curatore della rassegna Marco Ferrari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: cinque - terre - mare - libri

Cinque Terre, tour in barca a prezzi scontati - Scopri le splendide Cinque Terre in un tour in barca a prezzi scontati! Patrimonio dell'UNESCO dal 1997, questi cinque incantevoli borghi liguri - Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore - ti aspettano con le loro colorate case, scogliere mozzafiato e panorami spettacolari.

Cinque Terre, un mare di libri: la rassegna cresce oltre il mordi e fuggi, per scoprire le storie nascoste di luoghi eterni Vai su X

Il Festival "Un Mare di Discorsi" torna nel Parco Nazionale delle Cinque Terre - Area Marina Protetta! Dal 14 al 22 giugno 2025, sotto la direzione artistica di Dario Vergassola, il Parco diventa teatro di una rassegna diffusa tra Riomaggiore, Manarola, Corn Vai su Facebook

Parco Nazionale delle Cinque Terre: Iniziative ed eventi: Un mare di libri 2025; Alle Cinque Terre dal 10 Luglio la nona edizione di “Un mare di libri”; Orano a Cinque Terre Un mare di Libri.

Alle Cinque Terre dal 10 Luglio la nona edizione di “Un mare di libri” - Serata De Andrè e serata Montale per 50 anni Nobel e 100 Ossi di seppia ... Scrive askanews.it

Cinque Terre, un mare di libri: la rassegna cresce oltre il mordi e fuggi, per scoprire le storie nascoste di luoghi eterni - Parte da qui la nuova edizione di 'Cinque Terre, un mare di libri', presentata questa mattina in Provincia alla Spezia ... Secondo msn.com