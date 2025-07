Verso l’Argentina Grifo | Seghetti non partirà Giunti sì ma la B chiama Cessione molto probabile

L’attesa è ormai quasi finita: il raduno dei biancorossi si avvicina, con la partenza per l’Argentina prevista il 9 luglio. Tuttavia, alcune decisioni importanti sono ancora in sospeso, tra cessioni e rinnovi di contratto. La società è pronta a comunicare ufficialmente le convocazioni, ma i tifosi già sanno che non tutti i giocatori attuali saranno del viaggio. La sfida ora è scoprire chi accompagnerà la squadra verso questa nuova avventura.

Parte il conto alla rovescia per il raduno dei biancorossi. La squadra si ritroverà il 9 luglio a Pian di Massiano per le visite mediche e per preparare la partenza per l’Argentina. Ma non tutti i giocatori attualmente sotto contratto partiranno per la preparazione pre campionato. La società biancorossa la prossima settimana diramerà le convocazioni ma si hanno già alcune certezze in merito alle posizioni incerte. Non faranno parte del gruppo che il 9 luglio si ritroverà nella sede di Pian di Massiano e poi il 13 partirà per l’Argentina, Francesco Lisi, Paolo Bartolomei e Alessandro Seghetti. I primi due hanno parlato con la società al termine della stagione passata: hanno ancora un anno di contratto e hanno dato disponibilità per essere messi sul mercato, per trovare una soluzione visto che non rientrano nel progetto tecnico di Vincenzo Cangelosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Verso l’Argentina. Grifo: Seghetti non partirà. Giunti sì, ma la B chiama. Cessione molto probabile

In questa notizia si parla di: argentina - partirà - grifo - seghetti

Lautaro Inter, il Toro riposa con l’Argentina: stanotte partirà dalla panchina dopo non aver giocato contro il Cile - Lautaro Martinez, il cuore pulsante dell'Inter e capitano argentino, si prepara a una notte di riposo con l'Argentina, lasciando il campo dalla panchina contro la Colombia.

Verso l’Argentina. Grifo: Seghetti non partirà. Giunti sì, ma la B chiama. Cessione molto probabile; Grifo, si accende il mercato degli attaccanti. L’uscita di Seghetti per arrivare a La Mantia; Grifo, si accende il mercato degli attaccanti. L’uscita di Seghetti per arrivare a La Mantia.