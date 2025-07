Hamas accetta la tregua

In un momento di grande tensione, arriva una notizia che potrebbe cambiare le sorti del conflitto a Gaza: Hamas ha ufficialmente accettato la tregua proposta dai mediatori internazionali. Questa decisione segna un passo importante verso la de-escalation e apre nuove speranze di pace per le popolazioni coinvolte. La strada resta ancora lunga, ma ora c’è un barlume di speranza che ci invita a credere in un futuro migliore.

È arrivata la tanto attesa risposta di Hamas: l'organizzazione islamista ha annunciato di aver accettato "positivamente" il piano di cessate il fuoco proposto dai mediatori internazionali – Stati Uniti, Egitto e Qatar – accendendo una nuova speranza per la fine della guerra a Gaza. L'annuncio ufficiale, pubblicato da Hamas sul social X, conferma che il

Gaza, Israele prepara un "attacco senza precedenti" su Khan Younis | Giovani ebrei aggrediscono musulmani a Gerusalemme | Media: "Hamas accetta proposta di tregua di Witkoff" - L'ultimo sviluppo nel conflitto israelo-palestinese segna un'intensificazione delle tensioni, con Israele che si prepara a un attacco senza precedenti a Khan Younis.

Hamas accetta la tregua ma chiede modifiche su Gaza si tratta ancora; Tregua, fonti palestinesi: risposta di Hamas entro stasera. Tv del Qatar: Ok con piccole modifiche - La Jihad Islamica sostiene i colloqui per la tregua a Gaza; Hamas accetta la proposta Usa per negoziare la tregua.

Hamas accetta la tregua ma chiede modifiche su Gaza si tratta ancora - I miliziani dicono sì alla proposta americana già approvata da Israele Pongono però condizioni: via i contractor e arretramento dell'Idf

Hamas accetta proposta di tregua: si apre uno spiraglio per la fine del conflitto a Gaza - Hamas ha annunciato ufficialmente di aver risposto positivamente al piano di cessate il fuoco proposto dai mediatori internazionali, dichiarandosi pronta ad avviare immediatamente i negoziati sull'att