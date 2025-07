Di Salvo | Avanti con il progetto Rimini Ma si dimette il vicepresidente Sanapo

Dimissioni che scuotono ulteriormente il mondo del Rimini, lasciando un'ombra di incertezza sul futuro del club. Dopo mesi di tensioni e promesse non mantenute, la decisione di Sanapo evidenzia le difficoltà interne e la crisi di leadership. Ora, più che mai, è fondamentale che le istituzioni e i tifosi si uniscano per sostenere una rinascita concreta, affinché il progetto possa finalmente decollare e ridare speranza alla community.

Stefania Di Salvo rompe il silenzio, ma evidente senza aver convinto nemmeno i 'suoi'. Dopo mesi di voci che si rincorrono, stipendi pagati all'ultimo e stipendi non pagati, la presidente del Rimini decide che è arrivato il momento di dare qualche spiegazione. Cosa buona, seppur colpevolmente tardiva. Che di certo, però, ora dovrĂ avere un seguito nei fatti. Un fatto è, per ora, che ieri si è dimesso il vice presidente Angelo Sanapo. "Dimissioni irrevocabili", dice. La presidente, intanto prova a metterci una pezza. "Siamo consapevoli – scrive la manager italo-svizzera – di aver attraversato un periodo di oggettiva difficoltĂ gestionale e organizzativa che ha generato ritardi nei pagamenti e incertezze, provocando comprensibili preoccupazioni.

