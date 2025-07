Il 10 luglio scade la clausola di uscita del colombiano Cambio di strategia | blindare Lucumi per un’altra stagione

Il 10 luglio segna una svolta cruciale per il Bologna: scade la clausola di uscita di Jhon Lucumi, aprendo le porte a un possibile cambio di strategia. La societĂ rossoblĂą valuta attentamente questa opportunitĂ , anche se al momento nessun club ha ancora mostrato intenzioni concrete di investire 28 milioni di euro. Resta da capire se i prossimi giorni porteranno sorprese o se il colombiano continuerĂ a indossare la maglia del Bologna.

Il Bologna riflette su un cambio di programma: attuabile però solo dal 10 di luglio in poi, quando la clausola su Jhon Lucumi sarĂ scaduta, ammesso e non concesso che non venga esercitata nei prossimi 5 giorni. Ad oggi a Casteldebole i vertici rossoblĂą, nonostante gli interessamenti di Roma, Juventus e Aston Villa, non hanno segnali di club pronti a mettere sul piatto 28 milioni di euro cash per strappare il centrale colombiano, che pure alla vigilia dell’estate pareva quello destinato a partire, anche senza clausola. Il piano originale di mercato prevedeva il tentativo di convincere Beukema a prolungare portando il suo contratto a 2,8 milioni piĂą bonus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il 10 luglio scade la clausola di uscita del colombiano. Cambio di strategia: blindare Lucumi per un’altra stagione

The Colombian's release clause expires on July 10. Change of strategy: lock down Lucumi for another season - Lucumi ha il contratto in scadenza nel 2026, ma con un’opzione unilaterale a favore del Bologna, che entro la fine dell’anno può estendere il contratto fino al 2027. Riporta sport.quotidiano.net