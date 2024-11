Repubblica.it - Omicidio di Sarah Scazzi, no al ricorso di Sabrina e Cosima Misseri: per la Cedu è inammissibile

Leggi su Repubblica.it

A distanza di sei anni dalla richiesta della difesa, arriva il rspondo della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo. Le due donne sono state condannate all’ergastolo in via definitiva nel febbraio 2017 per l’della quindicenne nel 2010 ad Avetrana