Addio a Robert Gordon | padre del rockabilly

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il cantante statunitense, uno dei protagonisti del revival dele una presenza familiare sulla prima scena punk rock di New York, è morto martedì 18 ottobre all’età di 75 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua etichetta discografica Cleopatra Records a “Variety”. Nessuna causa del decesso è stata resa nota, anche se la sua famiglia aveva recentemente lanciato una sottoscrizione pubblica attraverso GoFundMe per aiutarlo nella sua battaglia con la leucemia mieloide acuta. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

L'ultimo album pubblicato da Gordon, con un titolo che può essere preso a manifesto della sua vita, "Rockabilly For Life", è uscito nel 2020.