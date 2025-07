Nuove maglie del Bologna | svelata la divisa casalinga per la stagione 2025 26

Il Bologna, insieme a Macron, rinnova il suo orgoglio e la passione con la nuova divisa casalinga per la stagione 2025/26. Un look che unisce tradizione e innovazione, celebrando il profondo legame tra città , tifosi e squadra. Con dettagli che richiamano i luoghi simbolo di Bologna, questa maglia rappresenta molto più di un semplice indumento: è un simbolo di appartenenza. Scopriamo insieme il nuovo capitolo di questa storica collaborazione.

Bologna, 1 luglio 2025 – Un filo rosso per sottolineare il profondo legame tra squadra e tifosi, attraverso i luoghi simbolo della città fino ad arrivare alla nuova divisa casalinga. Con un breve video emozionale Bologna e Macron hanno svelato la nuova divisa casalinga per la stagione 20252026. Questo Home Kit sancisce un nuovo capitolo della longeva collaborazione tra la società e l’azienda bolognese di abbigliamento sportivo, che prosegue ormai da 25 anni. Su questa divisa, accanto al logo del Bologna e a quello di Macron, debutta anche la coccarda tricolore per la Coppa Italia vinta lo scorso maggio nella notte dell’Olimpico contro il Milan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nuove maglie del Bologna: svelata la divisa casalinga per la stagione 2025/26

