Processo Ciro Grillo chiesti 9 anni per tutti gli imputati accusati di stupro di gruppo

Il processo che coinvolge Ciro Grillo e altri imputati per presunti stupri di gruppo si avvicina a un punto cruciale. Il procuratore capo di Tempio Pausania ha chiesto nove anni di carcere per i quattro giovani, evidenziando contraddizioni nelle loro versioni dei fatti. La lunga requisitoria ha sottolineato l'importanza di fare giustizia in un caso che ha suscitato grande attenzione pubblica. Ora, il giudice deciderĂ il destino di queste persone e il rispetto delle vittime.

Il procuratore capo del Tribunale di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, ha chiesto nove anni di reclusione per Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, accusati di violenza sessuale di gruppo su una studentessa italo-norvegese e una sua amica in Costa Smeralda, nel 2019. Durante una lunga requisitoria di nove ore, il pm ha sottolineato come le versioni degli imputati siano «incompatibili con la logica», chiedendo al tribunale di riconoscere le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, tra cui la condizione di inferioritĂ delle vittime, aggravata dall’ alcol. La giovane, infatti, sarebbe stata stuprata mentre non era in grado di dare il proprio consenso, dopo aver bevuto una sostanza a base di vodka preparata dagli imputati. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Processo Ciro Grillo, chiesti 9 anni per tutti gli imputati accusati di stupro di gruppo

