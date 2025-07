Piquerez Juventus è un’idea concreta per la fascia sinistra? Tutta la verità sul giocatore del Palmeiras dopo le voci di questi giorni

La Juventus continua a sondare il mercato per rinforzare la fascia sinistra e tra i nomi più caldi c’è quello di Joaquín Piquerez, giovane talento uruguaiano del Palmeiras. Dopo le recenti voci di mercato, scopriamo tutta la verità su questa possibile trattativa e se il laterale sudamericano possa davvero essere un’opzione concreta per i bianconeri. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

: cosa sappiamo. Il calciomercato Juve continua a esplorare il mercato degli esterni in vista di un possibile innesto sulle corsie difensive, e tra i nomi sul taccuino della dirigenza c’è anche quello di Joaquín Piquerez. Il laterale sinistro uruguaiano del Palmeiras, classe 1998, è uno dei profili monitorati dai bianconeri come possibile alternativa a Wesley del Flamengo, considerato il primo obiettivo. Calciomercato Juve, fascia sotto osservazione: Piquerez piace per duttilità ed esperienza, ma non è in cima alla lista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Piquerez Juventus è un’idea concreta per la fascia sinistra? Tutta la verità sul giocatore del Palmeiras dopo le voci di questi giorni

In questa notizia si parla di: juventus - idea - concreta - fascia

Juventus 133104 Sciarpa, Nero, Free Size Unisex-Adulto – idea regalo juve - Scopri la sciarpa nera "JUVENTUS" in jacquard, un accessorio unisex perfetto per tutti i tifosi bianconeri! Con dimensioni di 160 x 24 cm e un peso di soli 130 grammi, è l'idea regalo ideale per ogni occasione.

RIFIUTATA LA JUVENTUS PRIMA DEL SÌ AL NAPOLI Retroscena del 'New York Times' sulla scelta di Kevin #DeBruyne: prima del sì al #Napoli, il centrocampista belga avrebbe rifiutato anche il corteggiamento della #Juventus! Oltre al progetto present Vai su Facebook

Piquerez Juventus idea concreta per la fascia? La verità; Juventus, doppio annuncio: Vlahovic-Milan e clamoroso affare con l’Inter | ESCLUSIVO; McKennie, da esubero a capitano: per la Juventus è un patrimonio, il rinnovo un'idea concreta.

Dedic Juve, nuovissima idea per la fascia: tutti i dettagli - Juventus News 24 - Dedic Juve, nuovissima idea per la fascia: può essere la nuova stella del Salisburgo il dopo Cambiaso. Segnala juventusnews24.com

Chi è Piquerez, l'obiettivo della Juve per la fascia sinistra - Il primo obiettivo in attacco resta David del Lille ma i bianconeri non si stanno orientando solo sul reparto offensivo. Lo riporta tag24.it