Florida bambina cade in mare da una nave da crociera | il padre si tuffa in acqua per salvarla

Un drammatico momento a bordo della Disney Dream: una bambina cade in mare e il padre si lancia coraggiosamente per salvarla. Fortunatamente, nessuna ferita, ma l’incidente ha suscitato grande preoccupazione tra i presenti. A bordo di una delle imbarcazioni più magiche del mondo, un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale la vigilanza anche nei momenti di divertimento. La vicenda continua a tenere banco, alimentando interrogativi e rassicurazioni.

Domenica 29 giugno una bambina è caduta in mare dalla nave da crociera Disney Dream; fortunatamente, sta bene e non ha riportato ferite. L’incidente è avvenuto a bordo di un’imbarcazione della compagnia statunitense Disney Cruise Line, di proprietĂ della Walt Disney Company, che può ospitare fino a quattromila passeggeri. Dopo aver trascorso quattro giorni nelle isole Bahamas, la nave stava rientrando in Florida; non è ancora chiaro cosa sia successo alla piccola, la cui identitĂ non è stata resa nota, ma sembra che il padre le stesse facendo una foto vicino alle barriere sul ponte, quando è scivolata, finendo in acqua. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Florida, bambina cade in mare da una nave da crociera: il padre si tuffa in acqua per salvarla

