Stipendi Pa secondo aumento | le nuove cifre del cedolino NoiPa di luglio

A luglio, i dipendenti della pubblica amministrazione vedranno un nuovo aumento negli stipendi, con uno 0,4% in più nel cedolino NoiPa. Si tratta del secondo incremento di quest’anno, dopo lo 0,6% di aprile, completando così l’1% previsto dall’indennità di vacanza contrattuale. Questa misura automatica coinvolge tutti i lavoratori con un contratto collettivo, confermando l’attenzione del governo alle esigenze del pubblico impiego e garantendo maggiore stabilità economica.

A luglio gli stipendi dei dipendenti della pubblica amministrazione, disponibili nel cedolino mensile del servizio NoiPa, aumenteranno dello 0,4%. Si tratta del secondo aumento di questo tipo, dopo quello di aprile dello 0,6%, che va a completare l’1% previsto per quest’anno dall’indennità di vacanza contrattuale. Si tratta di una misura automatica che vale per tutti i lavoratori dipendenti italiani che lavorano con un contratto collettivo nazionale scaduto. Le trattative tra sindacati e Stato per il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici riprenderanno dopo l’estate, ma al momento sembrano essere in una situazione di stallo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it