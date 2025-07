Juve e Napoli ostaggi di Vlahovic e Osimhen | come possono risolversi i casi

Dusan non vuol ridursi l'ingaggio e ha detto a Milan e sauditi, Victor ha una clausola da 75 milioni ma per ora è congelata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve e Napoli ostaggi di Vlahovic e Osimhen: come possono risolversi i casi

In questa notizia si parla di: juve - napoli - ostaggi - vlahovic

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

La Juve è su Jonathan David, ma Vlahovic non ha nessuna intenzione di andarsene. La spiegazione è semplice: 12 milioni netti di ingaggio e contratto che scade a giugno 2026. Per questo Vlahovic ha detto no al Fenerbahce di Mourinho, mettendosi di trave Vai su Facebook

Juve e Napoli ostaggi di Vlahovic e Osimhen: come possono risolversi i casi; Sky - Forte inserimento della Juve per Kaio Jorge; Vlahovic Juventus Pedullà esorta i bianconeri a cedere l’attaccante | La Juve deve prendersi il rischio di mandarlo via anche in quella situazione L’invito del giornalista.

La Juventus resta ostaggio di Vlahovic e scoppia il caso Douglas Luiz - Il mercato della Juventus a rischio stop a causa di due spine: Vlahovic e Douglas Luiz. Scrive sport.virgilio.it

Juventus ostaggio di Vlahovic: resta fino al 2026 e poi via a parametro zero! - Dusan Vlahovic, attraverso un post su Instagram, ha ribadito a modo suo la volontà di restare all ... Segnala informazione.it