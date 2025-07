Bollino rosso a Roma | l’app che aiuta a trovare la fontanella più vicina per dissetarsi

Con l'arrivo del caldo estremo a Roma, trovare una fontanella aperta è diventata una priorità per rinfrescarsi e contrastare il disagio. L'app "Bollino Rosso" ti guida direttamente alle fontanelle più vicine, facilitando una pausa dissetante ovunque tu sia. Nei giorni di bollino rosso, restare idratati è fondamentale: scopri subito come sfruttare questa utile risorsa per affrontare al meglio le giornate più calde.

Il caldo continua a farsi sentire e le temperature aumentano giorno dopo giorno. Nelle giornate di lunedì 30 giugno, martedì 1 e mercoledì 2 luglio a Roma è previsto il livello 3, bollino rosso. Il Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio, nell’ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute coordinato dal Ministero della Salute ha rivelato tali dati che ha poi diffuso alla popolazione. Per contrastare la situazione, è stata realizzata un’app utile a trovare la fontanella più vicina per bere. App fontanella Roma e informazioni utili. 🔗 Leggi su Funweek.it

