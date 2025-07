Mobilità | auto troppo costose gli italiani scelgono il noleggio

Di fronte a un rincaro senza precedenti dei costi delle auto, gli italiani stanno trovando nel noleggio una soluzione intelligente e accessibile. Dal 2013, il prezzo medio di un’auto è aumentato del 52%, mentre i redditi sono cresciuti solo del 29%. Questa tendenza rende il possesso più difficile, ma il noleggio si afferma come una scelta democratica, coinvolgendo già oltre 170mila privati. È un cambiamento che sta rivoluzionando la mobilità nel nostro Paese.

Dal 2013 a oggi il prezzo medio di un'auto in Italia è aumentato del 52%, ma nello stesso lasso temporale i redditi familiari sono cresciuti solo del 29%. I crescenti costi dell'auto la stanno rendendo sempre meno accessibile e il noleggio diventa uno strumento di democratizzazione della vettura. Sono oltre 170mila i privati che in

