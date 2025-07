Leoni Inter e Milan in attesa | la decisione è presa | CMIT

Le ore di Giovanni Leoni, talento classe 2006 del Parma, sono tutte dedicate a un futuro incerto tra le grandi del calcio italiano. Dopo aver brillato nella scorsa stagione, il giovane difensore si trova al centro di un duello tra Juventus, Inter e Milan, tutte pronte a mettere le mani sul suo potenziale. La decisione 232 cmit potrebbe essere la chiave per svelare il suo prossimo capitolo.

Tiene banco il futuro del giovane difensore classe 2006, che nell’ultima stagione si è messo in evidenza con la maglia del Parma Sono le ore di Giovanni Leoni. Il talentuoso difensore del Parma, classe 2006, è cercato con insistenza da tutte le big della Serie A. Leoni e Cherubini – Calciomercato.it Prima la Juve, poi l’ Inter, il Milan hanno manifestato un interesse molto concreto per il ragazzo, apprezzato anche all’estero. L’Ad del Parma, Federico Cherubini, presente al ‘Grand Hotel’ di Rimini per l’apertura ufficiale del calciomercato estivo, è stato molto chiaro sul futuro del ragazzo: “ Ha molte richieste, lo desiderano tutti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Leoni, Inter e Milan in attesa: la decisione è presa | CM.IT

Calciomercato Inter LIVE: Si accelera per David, Leoni e Bonny nel mirino, iniziati i contatti con il Manchester United per Hojlund - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento: si accelerano le trattative per David Leoni e Bonny, mentre i contatti con il Manchester United per Hojlund sono già avviati.

In queste ore frenetiche cresce l’attesa per i movimenti del #Milan sul mercato. Igli #Tare si trova attualmente all’interno degli uffici di Casa #Milan per lavorare sulle operazioni #Xhaka, #Leoni e non solo… @MilanNewsit Vai su X

Inter su Leoni: 30 mln per battere il Milan Le news https://milanworld.net/threads/inter-su-leoni-30-mln-per-battere-il-milan.152308 #Milan #Inter #Leoni #Calciomercato Vai su Facebook

Inter, scatto per Leoni: come può anticipare per la concorrenza del Milan; Diretta live calciomercato 30 giugno 2025, Inter-Leoni, David cambia tutto per la Juve, Sassuolo su Mazzocchi, emergenza Roma; Thiaw blocca Leoni, c’è un problema sulla Milano-Laghi.

GdS - Derby milanese per Leoni: l'Inter ha pronti 30 milioni, il Milan aspetta Thiaw - Sempre più derby milanese per Giovanni Leoni, come sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport. Riporta msn.com

Leoni, è derby! Le strategie di Inter e Milan per il centrale del Parma - I nerazzurri hanno pronti 30 milioni, i rossoneri attendono la cessione di Thiaw per formalizzare un'offerta agli emiliani ... Scrive gazzetta.it